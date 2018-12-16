عاجل.. تعليق صادم من خليفة بركات على مفاوضات الأهلي
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
الفجر الرياضي
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تحدث إسلام عيسى
لاعب النادي المصري عن حقيقة مفاوضات النادي الاهلي معه للانضمام للفريق خلال الفترة
المقبلة.
وقال إسلام عيسى
في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد
"انا متواجد مع النادي المصري ومستمر مع الفريق وتحت امر الإدارة".
متابعًا
"لا أركز في أي مفاوضات او شيء في الفترة الحالية، انا تحت امر المصري لو وصل
عرض رسمي من الأهلي أو غيره".
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