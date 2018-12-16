"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور كبار العائلات والشخصيات المؤثرة بالزقازيق

وجه الدكتور محمد سليم الأمين العام لمستقبل وطن بالشرقية، الدعوة إلى أعضاء الحزب وأمناء مركز الزقازيق، وكبار ورموز العائلات والشخصيات العامة المؤثرة، بالتنسيق مع أمانة مجالس الشئون المحلية برئاسة عبد الدايم غانم، وبحضور نواب البرلمان عن مركز الزقازيق لطفي شحاتة، والمحاسب خالد بشر، والمهندسة إيمان خضر، وذلك بكبرى قاعات الاجتماعات بالمدينة.





وقال عبد الدايم غانم، إن أمانة المحليات تعقد اجتماعًا دوريًا، مؤكدًا أن الاجتماع يحضره عدد كبير من قيادات الحزب نظرًا لمناقشة عدد من الموضوعات منها الاستعدادات لأي استحقاقات قد يُعلن عنها قريبا، لاسيما تكون المحليات خاصة بعد مناداة الكثير من الشباب لعقدها ومناقشتها الكاملة بمجلس النواب.





وأوضح "غانم"، أن دعوة بعض رموز العائلات للحضور وذلك للمساهمة، ومساندة قيادات الحزب في وضع خطة إعادة ترتيب وهيكلة الحزب في بعض القرى التي تتمسك بالعادات والتقاليد، والعمل على إعادة تفعيل دور الأمانات الفرعية للتحرك خلال الفترة المقبلة على الأرض، ليشعر المواطن بدور الحزب.





وتعهد نواب مركز الزقازيق عن حزب مستقبل وطن بالاجتهاد خلال هذا الإنعقاد ومضاعفة التواصل مع أبناء الدائرة لإنهاء كافة المشروعات المؤجلة، مؤكدين وراء أعمالهم حزب قوي يدعمهم ويساندهم بقوته البشرية وانتشار تشكيلاته التي طالت النجوع والقري والأحياء، ليصبح هناك دوائر ربط وألفة بين المواطن ونائب الحزب.





ورحب المهندس عدلي باشا أمين الحزب بمركز الزقازيق، بالحضور، مؤكدًا بأن الدور المجتمعي والخدمي الذي يقدمه الحزب أعطي املً جديد وعودة لدور الأحزاب الحقيقي الذي اشعر المواطن البسيط بأن له بيت وعائلة، وأثني علي الدور الذي يقدمه أمين شئون المحليات بمركز الزقازيق نصر شحاتة، وكل امناء الأمانات النوعية.



