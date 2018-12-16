خالد عبدالغفار: الدولة تنفذ 23 مشروع بقطاع التعليم العالي في آن واحد



وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن جامعة الجلالة ستبدأ في العمل رسميًا في 2019، منوهًا بأن الدولة تنفذ 23 مشروع في قطاع التعليم العالي في آن واحد.



ولفت إلى أن خطة تطوير التعليم العالى تتماشي مع الثورة الصناعية التي يشهدها العالم، مضيفا أن محاور التطوير تقوم تعزيز كفاءة الطالب، وبناء شخصية فعالة في المجتمع.



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن العاصمة الإدارية الجديدة بها 8 صروح تعليمية عالمية، ستجعل الطالب ليس في حاجة للسفر إلى الخارج للحصول على شهادة تعليمية.