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عمرو أديب عن متظاهري السترات الصفراء: "هيرجعوا لما الشموسة تطلع"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:02 ص
عمرو أديب عن متظاهري السترات الصفراء: هيرجعوا لما الشموسة تطلع
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد متظاهري السترات الصفراء انخفض إلى النصف، لافتا إلى أن البعض يرجع سبب انخفاض عدد المتظاهرين إلى حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشعب، وشرحه للوضع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن أغلب المتواجدين في الشارع الآن هم المتطرفين، مضيفًا: "الخوف حد يجي يركب الثورة زي ما حصل في مصر".

وتوقع عودة متظاهري السترات الصفراء مرة أخرى في شهري يناير وفبراير، معقبا: "هيرجعوا تاني لما الجو يتحسن والشموسة تطلع، الجو النهاردة كان وحش عليهم جدا".
المزيد عن: مظاهرات فرنسا باريس السترات الصفراء اخبار مصر إيمانويل ماكرون
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