أستاذ أمراض كبد: علاج فيروس "سي" لا ينتهي عند مرحلة الشفاء (فيديو)

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قال الدكتور هاني دبوس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، وعضو لجنة الفيروسات الكبدية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" تسير بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن المبادرة تحول أي مواطن مصاب بفيروس "سي" إلى مراكز علاج الفيروسات الكبدية، ويتم صرف العلاج بالمجان.



وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الأدوية الخاصة بعلاج مصابي فيروس "سي" للمرحلة العمرية التي تقل عن 18 سنة متوفرة وآمنة للغاية، مشيرًا إلى أن مراكز علاج الفيروسات الكبدية بها عيادات متخصصة لمتابعة جميع الحالات برقابة شديدة للغاية، ومن المفترض أن يقابل المريض الطبيب المختص في المركز لتحديد توقيت المتابعة.



وأشار إلى أن متابعة المريض بعد علاجه فيروس "سي" هامة للغاية للاطمئنان على حالة الكبد بعد العلاج، لافتًا إلى أن العلاج لا ينتهي عند مرحلة الشفاء من فيروس "سي"، وعلى المريض أن يعلم أن لديه متابعة كل 3 أشهر من خلال إعداد موجات صوتية على الكبد، حتى لا تتدهور حالته ويحتاج لزراعة كبد.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن.



والحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والهيئة العامة لقناة السويس، تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.



