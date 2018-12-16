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خالد صديق: "2019 ستكون نهاية العشوائيات في مصر" (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:41 ص
خالد صديق: 2019 ستكون نهاية العشوائيات في مصر (فيديو)
تطوير العشوائيات
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داليا الحسين
 
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عام 2008، وتابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومهمته التخلص من العشوائيات في كافة أنحاء الجهورية.

وأضاف" صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية، مساء السبت أن أبرز المشروعات التي يقوم بها الصندوق، مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة بتكلفة لا تقل عن 4 مليار جنيه، ومشروعات المحروسة ا، و2، و"معا" بتكلفة 900 مليون جنيه، ومشروع "روضة السيدة" بتكلفة 630 مليون جنيه، ومشروع "الخيالة" 860 مليون جنيه.

وأشار إلى أن ميزانية صندوق تطوير العشوائيات كان من ميزانية الدولة، ولكن بقرار من الرئيس العام الماضي أصبحت من فائض "المجتمعات العمرانية"، كاشفًا أن ميزانية الصندوق 2018-2019 تقدر بـ 15 مليار جنيه.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "2019 سيكون نهاية العشوائيات في مصر"، مؤكدًا أن المناطق التي يتم أنشائها أو تطويرها تكون كاملة المرافق والخدمات.
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