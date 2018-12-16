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شقيقة أقدم سجين في مصر توجه رسالة لـ الصعايدة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
شقيقة أقدم سجين في مصر توجه رسالة لـ الصعايدة
صفية ثابت
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رقية جمال
 
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وجهت صفية ثابت، شقيقة كمال ثابت أقدم سجين في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرار عفو رئاسي عن شقيقها، قائلة: "ربنا يخليه ويطول عمره ويسدد خطاه".

وأضافت "ثابت"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، أن الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان تواصل معهم ووعد بتقديم مساعدة مالية لشقيقها قيمتها 50 ألف جنيه، ومعاش شهري له.

ووجهت، رسالة للشعب المصري، قائلة: "أن فكرة الثأر شئ سئ، وخراب للبيوت، أطفال بتتيتم، وزوجات تصبح أرامل، وبيتنا اتخرب أخويا دخل السجن شاب طلع عجوز بسبب الثأر، وأنا اتربيت يتيمة"، وأضافت في رسالة لـ الصعايدة: "كل صعيدي قبل إرتكابه أي جريمة يفكر 100 مرة، إحنا دولة قانون، عندنا قضاه بيحكموا بالعدل ومش بيظلموا حد، أرجوكم بلاش ثأر، سيبوا القانون ياخد مجراه، الطرفين في الثأر بيخسروا ومحدش بياخد حاجة من الثأر".
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