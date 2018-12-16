بعد سؤال السيسي عن الكنيسة.. برلماني لـ"الإخوان": موتوا بغيظكم

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هنأ أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري بـالإنجازات غير مسبوقة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال "أبو العلا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن العالم يتابع "الثورة المصرية في مجال الصحة بعد تدشين حملة 100 مليون صحة".



وأشار إلى أن الشعب المصري مُهمل جدا في الرياضة سواء منذ الصغر وحتى الكبار، وهذا يسبب مشاكل كبيرة جدا.



وأشاد "أبو العلا" بسؤال الرئيس السيسي عن الكنيسة خلال افتتاحاته اليوم لمشروعات تنموية بينها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذى يقع بمدينة النهضة بحى السلام.، قائلا: "إحنا دولة مواطنة يا جماعة، فليموت الإخوان بغيظهم".

