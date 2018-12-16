ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد سؤال السيسي عن الكنيسة.. برلماني لـ"الإخوان": موتوا بغيظكم

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
بعد سؤال السيسي عن الكنيسة.. برلماني لـالإخوان: موتوا بغيظكم
أيمن أبو العلا
طباعة
Advertisements
رقية جمال
 
Advertisements
هنأ أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري بـالإنجازات غير مسبوقة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "أبو العلا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن العالم يتابع "الثورة المصرية في مجال الصحة بعد تدشين حملة 100 مليون صحة".

وأشار إلى أن الشعب المصري مُهمل جدا في الرياضة سواء منذ الصغر وحتى الكبار، وهذا يسبب مشاكل كبيرة جدا.

وأشاد "أبو العلا" بسؤال الرئيس السيسي عن الكنيسة خلال افتتاحاته اليوم لمشروعات تنموية بينها مشروع "المحروسة 1" أحد مشروعات تطوير العشوائيات، والذى يقع بمدينة النهضة بحى السلام.، قائلا: "إحنا دولة مواطنة يا جماعة، فليموت الإخوان بغيظهم".
المزيد عن: مشروعات تطوير العشوائيات مدينة النهضة توك شو المحروسة 1 اخبار مصر أيمن أبو العلا ألسيسي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل