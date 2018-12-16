برلمانية: "السيسي عنده إرادة يخلي مصر في صدارة الدول"

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وجهت النائبة ثريا الشيخ، عضو البرلمان المصري، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "مكنش لك برنامج انتخابي، وعملت كل هذه الإنجازات فكيف لو كان لك برنامجًا؟".



وقالت "الشيخ" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت: "مصر عاملة زي حفرة كبيرة بها قمامة، نفسي وزارة البيئة تتعاون مع الصحة للقضاء على القمامة منعًا لانتشار الوباء والأمراض".



وناشدت "الشيخ" الرئيس السيسي لإعلان عام 2019 "عام القضاء القمامة"، مضيفة: "أنا برفع القبعة للرئيس السيسي على إنجازاته، الحلو لسا لم نعشه، الرئيس عنده إرادة يخلي مصر في صدارة الدول".

