خيسوس: الحكم هو المسؤول عن تحول انتصارنا إلى خسارة

شدد البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، على أن قرار الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش، بإلغاء هدف فريقه واحتساب ركلة جزاء للحزم، حول نتيجة المباراة من فوز هلالي إلى خسارة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان.





وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: "أنا المسؤول الأول عن الانتصارات والخسائر، وأتحمل ما حدث اليوم، تلقينا الخسارة الأولى رغم أن الخصم لم يعمل الكثير لتحقيق الفوز، قرار الحكم حول اللقاء من انتصار لنا بهدفين إلى الخسارة".





وواصل: "لدينا عدداً من الاعبين الذين يعانون من الإرهاق، ولم يكونوا جاهزين بدنياً، خصوصا أننا لعبنا مباراة قبل يومين فقط من لقاء الحزم".





وحول إصراره على إشراك الفنزويلي ريفاس، علق: "خريبين يعاني من إصابة منذ شهرين، وليس متاح لي حاليا سوى جوميز وريفاس".



