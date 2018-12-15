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مفاجأة - مدرب الأهلي السابق كلمة السر في اختيار لازاراتي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:37 م
مفاجأة - مدرب الأهلي السابق كلمة السر في اختيار لازاراتي
لازاراتي
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علي نبوي
 
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أوضح مصدر داخل النادي الأهلي، السبب وراء اختيار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر المدرب الأوروجوياني مارتين لازاراتي لتدريب الفريق الأول.

وقال المصدر بأن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق هو من عرض على مجلس الإدارة لازاراتي وأثنى عليه، وأكد بأنه قادر على تعديل مسار الفريق الأحمر.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد توصل اليوم السبت لاتفاق مع المدرب الأوروجوياني لتدريب الفريق الأول.

 بدأ مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى تدريب ريفر بلايت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسونال الأوروجواياني أخر محطاته التدريبيه .

 يعتبر مارتن لازارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لازارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".


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