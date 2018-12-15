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مدرب الحزم: حققنا فوز تاريخي على الهلال

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:32 م
مدرب الحزم: حققنا فوز تاريخي على الهلال
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار الروماني دانيال ايسالا المدير الفني لفريق الحزم السعودي، إلى الفوز الذي حققه فريقه على الهلال 2 -1 اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بـ"التاريخي".

وقال مدرب الحزم عقب المباراة :"حققنا فوزا تاريخيا على أحد الفرق الكبيرة ومتصدر الدوري السعودي".

وواصل: "سعيد لتحقيق ما عجزت عنه الفرق الأخرى هذا الموسم وهو الفوز على الهلال".

واختتم بقوله: "الهلال فريق منظم والتفوق عليه يحتاج صبرا ومجهودا كبيرا وأشكر اللاعبين على ما قدموه من عطاء".
المزيد عن: دوري كأس محمد بن سلمان الهلال والحزم الدوري السعودي
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