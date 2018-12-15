مدرب الحزم: حققنا فوز تاريخي على الهلال

أشار الروماني دانيال ايسالا المدير الفني لفريق الحزم السعودي، إلى الفوز الذي حققه فريقه على الهلال 2 -1 اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بـ"التاريخي".





وقال مدرب الحزم عقب المباراة :"حققنا فوزا تاريخيا على أحد الفرق الكبيرة ومتصدر الدوري السعودي".





وواصل: "سعيد لتحقيق ما عجزت عنه الفرق الأخرى هذا الموسم وهو الفوز على الهلال".



