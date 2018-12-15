اهم اخبار الزمالك اليوم السبت 15-12-2018

شهد نادي الزمالك اليوم السبت العديد من الأخبار الساخنة والتي كان أبرزها الفوز على القطن التشادي بسبعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا باستاد بتروسبورت.

ويستعرض"الفجر الرياضي" اهم اخبار الزمالك اليوم السبت على النحو التالي:

* الزمالك يسحق القطن التشادي بالسبعة في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على نظيره القطن التشادي بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

* أمير مرتضى بعد سباعية القطن: لا مجال للاستهتار وهذا موعد إعلان الصفقات

وجه أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك التحية للاعبين بعد الفوز على القطن التشادي بنتيجة 7-0 في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وتابع أمير: "لقاء الذهاب صفحة وانتهت ولا مجال للاستهتار في مباراة العودة وسنخوضها بجدية كاملة خاصة أن الظروف صعبة في تشاد".

وأكمل أمير: "لا يوجد شخص يعمل بمفرده ومجلس الإدارة يوفر ما نطلبه واللاعبين في قمة الالتزام والاحترافية وكل شخص يفعل المطلوب منه والمكسب في النهاية للنادي بأكمله".

وأضاف أمير: "لن نعلن عن الصفقات في الوقت الحالي وفي يناير الجميع سيعرف كل شيء".

* بعد تألقه أمام بطل تشاد.. كاسونجو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك أن الفوز العريض على القطن التشادي بسباعية نظيفة مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الافريقية يعتبر جرس إنذار لكل المنافسين وانذار شديد اللهجة.

وواصل في تصريحات لقناة "أون سبورت": "بشتغل وبحاول أبذل قصارى جهدي وتسجيل الأهداف أتركه على الله وأنا عليا أفعل ما عليا فقط".

وتابع: "مستمر مع الزمالك ولا أفكر في الرحيل مع الفريق والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر وهدفنا هو الدوري والكونفدرالية وكأس مصر وعدم التركيز في أي شيء آخر".

وأكمل: "نعمل بجدية كبيرة في التدريبات ومجهود كبير من جانب الجهاز الفني للفريق".