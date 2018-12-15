إحراج وانتقاد ومزاح.. مواقف "السيسي" مع المسؤولين خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية

في الوقت الذي شهد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كان حريصًا على التعقيب على تفاصيل المشروعات إبداء ملاحظاته حولها، وهو ما اعتاد عليه في كل المشاريع التي شهد افتتاحها سابقًا.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز تصريحات "السيسي" خلال الافتتاح، وذلك عبر السطور التالية.





إحراج غادة والي بسبب مشروع "أهالينا1"

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مفروشات مشروع "أهالينا1" الإسكاني بحي السلام، خلال افتتاحه، مما تسبب في إحراج الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حينما قال: "الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف".





وجاء ذلك خلال عرض قائد المنطقة المركزية العسكرية المنفذة لمشروع "أهالينا1" لمستوى تجهيز الوحدات السكنية، حينما استوقفه "السيسي" متسائلًا حول نوعية الغسالات التي تم تزويد الوحدات السكنية بها ضمن المشروع، ليرد قائلًا: "غسالات عادية".





انتقد زيادة الوزن

وخلال افتتاح الرئيس "السيسي" للمشروعات، تطرق إلى موضوع زيادة وزن المصريين، حيث طالب الشعب بضرورة الاهتمام بالصحة وزيادة التوعية داخل المدارس والجامعات بخطورة السمنة.





وقال الرئيس معلقًا على هذا الأمر: "أي مواطن محتاج يطمن على نفسه يسأل نفسه ويشوف وزنه وبطنه زيادة قد إيه، هيعرف علطول إنه رايح على مشكلة كبيرة".





وتابع "السيسي": "كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير الصحة هتبقى أحسن.. الكلام دا لازم نعلمه للناس في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس لأننا نفقد صحتنا".





وجه باعتبار التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والمياه، باعتبار التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس.





وطالب "السيسي" بإطلاق مبادرات لحمل جميع المسائل المتعلقة بالسمنة المفرطة لدى المواطنين، حتى لاتتحول هذه المشكلة إلى أمراض مزمنة.





مازح وزير الكهرباء

ومازح الرئيس "السيسي" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حيث قال له: "فيه محور في مدينة نصر عند المساكن تحت سلك الكهرباء يادكتور شاكر شيله خلينا نفتح المحور دا"، ليرد الوزير: "مفيش مشكلة يا فندم بس نشوف التكلفة قد إيه"، فضحك الرئيس قائلًا: "الدكتور شاكر بقى صعب جدا".





إحراج محافظ القاهرة

وأثناء حديث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن العشوائيات في مصر، قاطعه الرئيس "السيسي" ووجه له بعض الأسئلة ولكنه لم يتمكن من الإجابة عليها.





ووجه "السيسي" للمحافظ تساؤلًا حول حجم الأموال المتوافرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة ودخل محافظة القاهرة المالي وعدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن الحضور فوجئوا بصمت اللواء خالد عبدالعال وارتباكه.





وحاول "السيسي" تدارك الموقف موجهًا حديثه للمحافظ بأنه لا يتعمد إحراجه، وتابع الرئيس قائلًا للمحافظ: "تصدق وتآمن بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، إذا مكنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وإزاي تعظمه وتستفيد منه".





وتابع الرئيس: "عايز أقول إنك لازم تكون عارف كل حاجة لما تقعد تتكلم مع الناس، أقولهم خلي بالكم أنا عملت كذا، والدولة عملت كذا، أنا مقصدكش خالص أقصد كل زمايلنا اللي بيتكلموا مع الناس، أنا حافظ كل حاجة علشان أرد على الناس".



