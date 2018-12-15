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عاجل.. "السيسي" يلتقي نظيره النمساوي صباح الإثنين في فيينا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:32 م
عاجل.. السيسي يلتقي نظيره النمساوي صباح الإثنين في فيينا
السيسي
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كساب أحمد
 
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أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن سفير مصر بالنمسا، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي مع نظيره النمساوي صباح الإثنين في فيينا.

وأكد سفير مصر بفيينا، أن زيارة الرئيس السيسي للنمسا تشمل عقد لقاء مع مستشار النمسا بمقر المستشارية، كما سيشارك الرئيس الثلاثاء في منتدى أوروبا أفريقيا بحضور أكثر من 50 رئيس دولة، وسيختتم الرئيس زيارته لفيينا الأربعاء بلقاء 12 من كبرى الشركات النمساوية.
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