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عاجل.. موعد ظهور مارتين لازارتي في الأهلي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:26 م
عاجل.. موعد ظهور مارتين لازارتي في الأهلي
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علي نبوي
 
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يظهر الأورجوياني ماترين لازاراتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الأحد، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يوقع لازاراتي على عقود توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر غدا لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد توصل لاتفاق مع المدرب الأوروجوياني لتدريب الفريق الأول.

- وُلد "لازارتي" في 20 مارس لعام 1961 في مدينة "مونتيفيديو" بأوروجواي، لأب أسباني وأم أوروجوايانية، وكان يلعب في مركز الدفاع.

- لعب "لازارتي" خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية في "أوروجواي" أبرزها، ريستريتاس وسنترال إسبانيول ورامبلا جونيورز وديفينسور سبورتينج، وناسيونال دي فوتبول والذي توج معه بأربعة ألقاب، أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 1988.

- كما لعب "لازارتي" ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني 4 مواسم، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلي الدوري الاسباني "الليجا"، وشارك معه في 35 مباراة بالبطولة في الموسم التالي، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

- بدأ مسيرته التدريبية في سن 35 عامًا مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني، وحصل معه علي المركز الثاني في الدرجة الأولى في بطولة "كلوسورا" عام 1996.

- بعد رحيله عن "رامبلا" تولي تدريب عدة أندية أبرزها، رينتستاس و بيلا فيستا وريفير بليت وناسيونال ومونتيفيديو وريال سوسيداد الاسباني، وميلوناريوس الكولومبي، ويونيفيرسيداد بطل تشيلي

- وكان لـ"لازارتي" تجربة تدريبية عربية مع نادي الوصل الاماراتي عام 2002.

- حقق "لازارتي" عدة إنجازات خلال مشواره التدريبي أبرزها:


• حقق لقب الدوري الأوروجوياني 3 مرات مع فريق ناسيونال مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2015-2016.

• توج بلقب دوري الدرجة الثانية في اوروجواي عام 2004 وقاده لدوري الدرجة الأولي.

• قاد فريق ريال سوسيداد إلي الدوري الاسباني الممتاز عام 2009

• توج بلقب الدوري التشيلي "أبيريتورا" عام 2014 مع فريق يونيفيرسيداد دي تشيلي

• حصد كأس تشيلي وكأس السوبر عام 2015 مع يونيفيرسيداد دي تشيلي

- آخر المحطات التدريبية لـ"لازارتي" كانت مع فريق ناسيونال بطل أوروجواي ورحل عنه في ديسمبر 2017، ولم يتولي تدريب أي فريق.


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