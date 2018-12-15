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رئيس الاتحاد السعودي: تركي آل الشيخ تكفل بمبلغ اللاعبين الجدد

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:24 م
رئيس الاتحاد السعودي: تركي آل الشيخ تكفل بمبلغ اللاعبين الجدد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت، عن تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمبلغ الذي يحتاجه النادي لاستقطاب لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإيداع كامل المبلغ خلال اليومين المقبلين.

وأكد ناظر عن تحمله المسؤولية كاملة من موقع منصبه في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم فريق كرة القدم الأول في النادي، قائلاً: " الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي الاتحاد تماماً حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي".

وأعلن رئيس الاتحاد في حسابه الشخصي عبر "تويتر": " كل ما يتم الآن من قرارات وإختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع بيليتش مدرب الفريق وجهازه الفني وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين".

وأعرب عن ثقته في مجلسه والعمل الذي يقومون به من أجل أعادة البهجة والسعادة لنا كجماهير إتحادية ونعود لمنصات التتويج التي تعودنا عليها.
المزيد عن: لؤي ناظر تركي آل الشيخ الهيئة العامة للرياضة السعودية الاتحاد السعودي اتحاد جدة
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