رئيس الاتحاد السعودي: تركي آل الشيخ تكفل بمبلغ اللاعبين الجدد

كشف لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت، عن تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمبلغ الذي يحتاجه النادي لاستقطاب لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإيداع كامل المبلغ خلال اليومين المقبلين.





وأكد ناظر عن تحمله المسؤولية كاملة من موقع منصبه في التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم فريق كرة القدم الأول في النادي، قائلاً: " الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي الاتحاد تماماً حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي".





وأعلن رئيس الاتحاد في حسابه الشخصي عبر "تويتر": " كل ما يتم الآن من قرارات وإختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع بيليتش مدرب الفريق وجهازه الفني وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين".



