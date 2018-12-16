تعليق ناري لـ هاني عبدالرحيم على واقعة محافظ القاهرة



وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن محافظ الداخلية كان مشهود له بالكفاءة أثناء عمله بالداخلية، لافتًا إلى أن رئاسة الجمهورية تسلم كل محافظ كتيب عن المشروعات التي تتم في محافظته.



وأضاف: "واضح أن اللواء خالد عبدالعال مبصش في الكتاب ده"، لافتا إلى أنه كان يجب أن يجيب المحافظ على تلك الأسئلة، متابعا: "مش هنعد نقطع، وكلنا شفنا الموقف"، موجها رسالة إلى المحافظين، "من فضلكم كل واحد يعرف تمامه، معاكم ريس مش بيسمي على حد".



عقب الإعلامي هاني عبدالرحيم، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة أسئلة إلى محافظ القاهرة اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، ولم يتمكن من الرد عليها.