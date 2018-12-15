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عسكري يمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة إذا لم يرضخ الانقلابيون للسلام

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:22 م
عسكري يمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة إذا لم يرضخ الانقلابيون للسلام
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وكالات
 
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أعلن قائد في الجيش اليمني أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة وتطهيرها من المليشيا الحوثية في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.

 

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة ، في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر ، أن قوات الجيش بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل ومواجهة أي تحركات للمليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم ومران.

 

وجدد القائد العسكري اليمني التأكيد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده الرامية الى نشر السلام والاستقرار بكل محافظات اليمن.

المزيد عن: رضوخ الحوثيين تحرير صعدة اليمن الحوثيين اتفاق السويد
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