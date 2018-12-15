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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا برام الله ويصيب 4 فتية بالرصاص ويختطف شابا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:19 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا برام الله ويصيب 4 فتية بالرصاص ويختطف شابا
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وكالات
 
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا تتهمه بإصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل" عند مدخل البيرة الشمالي بمحافظة رام الله بالضفة الغربية.

 

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشاب المعتقل هو محمود الحلبي (19عاما).

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن شابا فلسطينيا تسلل الى داخل مستوطنة "بيت ايل" عبر السياج الفاصل وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة جدا في رأسه ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة.

 

من ناحية أخرى ، أصيب 4 فتية فلسطينيين بالرصاص الحي خلال المواجهات العنيفة التي إندلعت عند مدخل مخيم الجلزون شمال البيرة بين الشبان من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى ، فيما اختطف مستعربون شابا فلسطينيا من داخل محله في بلدة كوبر شمال رام الله.

 

وفي أعقاب تشييع جثمان الشهيد الفتى محمود نخلة إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من منطقة المدارس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني بكثافة نحو الشبان والفتية، ما أدى إلى إصابة 4 فتية بالرصاص الحي.

 

وشارك مستوطنون جيش الإحتلال في اطلاق النار على سكان مخيم الجلزون، وألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال ومستوطنيه.

 

وفي ذات السياق ، اختطفت قوات المستعربين شابا من داخل محل تجاري في بلدة كوبر، شمال رام الله، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

 

واختطفت قوات المستعربين الشاب محمد ماهر البرغوثي 27 عاما من داخل محل تجاري في كوبر، حيث اقتحمت قوة كبيرة من المستعربين المحل واعتدوا عليه واختطفوه وفروا من المكان.

 

ويمتلك محمد محلا لبيع الالكترونيات ، وهو من أقارب الشهيد صالح عمر البرغوثي.

المزيد عن: محمد ماهر فلسطين الشهيد محمود نخلة الاقصى الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطيني
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