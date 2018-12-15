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هاني عبدالرحيم عن "الست نحمده": "سبحان مغير الأحوال من حال لحال"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:19 م
هاني عبدالرحيم عن الست نحمده: سبحان مغير الأحوال من حال لحال
هاني عبدالرحيم
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي هاني عبدالرحيم، على حصول السيدة نحمده سائقة الميكروباص التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي على سيارة خاصة بها، قائلا: "سبحان مغير من حال لحال"، حيث كانت تحلم بمساعدة أحد لها في تسديد مقدمة السيارة، ولكن حصلت على ميكروباص كامل بدون تحمل أي أعباء.

وأشار "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي افتتح عددًا من المشروعات القومية في قطاعي المياه والإسكان، مضيفا: "الرئيس السيسي افتتح مشروعات كتيرة حدث ولا حرج".

ولفت إلى أن وضع العشوائيات تغير في مصر في عهد الرئيس السيسي، حيث اهتمت الدولة بهذا القطاع، وعملت على تنفيذ وحدات سكنية لهم.
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