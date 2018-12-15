بركان "نابولى" يظهر اضطرابات استعدادا لثوران جديد

قال خبير البراكين كريستوفر كيلبورن، إنّ بركان "كامبي فليجري" في نابولى، يظهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من 400 عام ، نوعًا من الاضطرابات، مما يشير إلى أنه يستعد لثوران آخر.





وحذر الدكتور كريستوفر كيلبورن، الأستاذ في كلية لندن الجامعية وخبير البراكين، من أن البركان، الذي يقع في مدينة نابولي الإيطالية ذات الكثافة السكانية العالية، يمكنه في وقت ما في "المستقبل القريب" أن يحدث ثوران مماثل لبركان فيزوف الإيطالى.





وقال فى مقابلة لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم: "كان آخر ثوران كبير منذ 15500 سنة، ومنذ ذلك الحين كان هناك الكثير من الثورات الصغيرة داخل كالديرا التي يسكنها حوالي 350،000 شخص.

كما أضاف أنّ حجم هذه الثورانات متواضع نسبيا، وليس كبير كحجم ثورة بركان فيزوف الذي دمر بومبي وهركولانيوم، وحذر قائلاً: "منذ ذلك الحين، تظهر نوبات الاضطراب- وهذا يعني أن الأرض في مركز كالديرا، وأنّه قد تم رفع الأرض بشكل عام أربعة أمتار فقط في السنوات الستين الماضية أو نحو ذلك".