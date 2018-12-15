ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. خالد عيد مديرا فنيا لغزل المحلة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:08 م
رسميا.. خالد عيد مديرا فنيا لغزل المحلة
طباعة
Advertisements
سارة سالم
 
Advertisements

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع خالد عيد المدير الفني السابق لنادي طنطا والبلدية، لتولي منصب المدير الفني الجديد، خلفا لسمير كمونة الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع الحمام في الجولة قبل الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

وجاء القرار عقب جلسه جمعت بين عيد ومجلس إدارة المحلة عصر اليوم، تم الاتفاق فيها علي وضع خطة للفترة المقبلة، علي أن يعاونه طارق غيدة مدرب عام، وكابتن عبدالرؤف مدرب حراس، واشرف شيحة مدرب مساعد.

ويقود المدير الفني الجديد مران الغد استعدادا للقاء شقيقه بلدية المحلة يوم الخميس المقبل في الجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
2
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
0
x
21:45
1
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
1
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
0
x
21:30
1
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
1
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
2
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
0
x
19:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
20:00
0
جراف دي داكار - السنغال
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
7
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد