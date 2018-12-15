خاص.. الأهلي يحدد راتب المدرب الجديد مارتين لازاراتي

أتم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع جناح فريق أول ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بداية من يناير المقبل.









ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعدما سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى أنجولا لإتمام الصفقة.









وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي.









ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي.



