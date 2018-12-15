أديب ساخرًا من مخطط تقسيم قطر: "ولو صاحبك ضاع منك تنزل الشارع تلاقيه"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تميم بن حمد أمير قطر عقد اليوم مؤتمر بالدوحة، مضيفًا: "عامل فرح وبيطبل ويرقص، وخرج القى خطبة عصماء مضمونها أن قطر لا تتدخل في شئون الغير، ولا تعتدي على أحد".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن من حضروا مؤتمر الدوحة تركيا إيران، مضيفًا: "بينتقدوا السعودية في الدوحة، ويقولك مش بندخل في شئون الغير"، متابعًا مخاطبًا أمير قطر: "معرفتش تجيب أي حد عربي، مجبتش غير اللي بيكرهوا العالم العربي، واللي شغالين في الجزيرة مفيهمش عرب، طيب مفيش واحد عربي كان زميلك في المدرسة، واللي بيحصل في اليمن وليبيا، أنت يوميًا بتخرب دول عربية بالاسم، وتحرض على دول عربية بالاسم".



وتابع، ساخرًا من تصريح مسئول قطري حول أن هناك مخطط لتقسيم قطر، قائلًا: "الناس دي بتشرب إيه، هي قطر فيها إيه يتقسم، هما خمس دوارات، ولو صاحبك ضاع منك تنزل الشارع تلاقيه، هي مقسمة 3 أقسام لوحدها قسم القاعدة الأمريكية وقسم القاعدة الإيرانية وقسم القاعدة التركية".

