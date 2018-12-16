بعد إحراج الرئيس لمحافظ القاهرة.. "أديب": "أغلب المسئولين بيذاكروا دلوقتي"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظ القاهرة، بعد فشله في الإجابة على تساؤلات الرئيس، قائلًا: "في 3 احتمالات لهذا الأمر، الأول أن المحافظ ليس لديه أرقام، أو أن المحافظ فوجئ والأرقام مش حافظها عن ظهر قلب، أو أن الأرقام والميزانية قليله، فأراد ألا يقول أرقام صغيرة عن الميزانية".



واستنكر "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، المطالبة بإقالة محافظ القاهرة، قائلًا: "إقالة المحافظ شغلة وزير التنمية المحلية، والإدارة، والرجل لسة ماسك من شهرين أو 3، دا محافظ العاصمة أي أنه يحكم مصر، بصراحة الرجل كان في موقف مُحرج جدًا، والرئيس حاول يلطف الجو شوية".



وتابع ساخرًا: "أغلب المسئولين في مصر بعتوا يجيبوا كتاب الأضواء وسلاح التلميذ علشان يذاكروا".



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة أسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم.



وقال "السيسي"، مخاطبًا محافظ القاهرة: "تقدر تقولي صندوق تطوير العشوائيات فيه كام؟، طب تعرف دخل محافظة القاهرة كام؟، طيب تعرف كام كوبري اتعمل في المحافظة على مدار الأربع سنوات الماضية؟".



ومن ناحيته، لم يتمكن محافظ القاهرة من الرد على أسئلة الرئيس، فعقب "السيسي"، "تصدق بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، أنا حافظها عشان أعرف أرد، ومقصدش أحرجك"، موضحًا أن المسئول يجب أن يكون على علم بكل تفصيلة في مسئوليته.

