عمرو أديب: "الشعب المصري عمره ما شاف الأبهة ولا يعرفها"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يتحدث عن قوائم الانتظار، معقبًا: "من كتر الإنجازات المصريين مبقوش يهتموا بكلمة مليار، فالرئيس يتحدث عن إننا بحاجة لـ18 مليار دولار للقضاء على قوائم الإنتظار خلال 3 سنوات، والشعب لا يهتم بهذا الرقم بيقولوا ما يدفعوا".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت،: "إحنا دولة صناعية مثلًا، والعمل والتصدير مكسر الدنيا، إحنا دولة مازالت تسعى للنمو"، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يشهد في حياته يوم اقتصادي جيد على مر تاريخه، معقبًا: "عمرنا ماشوفنا الأبهة ولا نعرفها، فلما تحدث الإنجازات دي لازم نسأل منين وبكام، عارفين المستشفيات مش قد كدا، والمدارس مش كويسة قوي، لكن اطبخي ياجارية كلف ياسيدي".



وأشاد، بالمشروعات القومية التى افتتحها السيسي، قائلًا: "دا لا سحر ولا شعوذة، الرئيس السيسي مش بيضع حجر أساس، دا بيفتتح مشروعات".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، وعلى رأسها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، بجانب عدد من المدن السكنية بمنطقة بدر بإجمالى 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بإجمالى 1068 وحدة سكنية، بإجمالى 3348 وحدة سكنية.



كما افتتح الرئيس مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

