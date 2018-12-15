أول تعليق من سولاري بعد التغلب على رايو فاليكانو

أشار الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه لعب شوطاً أول بشكل جيدًا جدًا، وكان عليهم أن يذهبوا للراحة، مع نتيجة أكثر اطمئناناً.





وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على رايو فاليكانو 1-0: "أنا اهتم كثيراً بكون جميع اللاعبين جيدون ومتاحون، انا سعيد لذلك".





وأضاف: "أعتقد أن بنزيما وأسينسيو يعانون من كدمات فقط ، لا شيء خطير".





وواصل: "سأكون قلق اً إذا لم يكن لدينا فرص سانحة للتسجيل لكننا فعلنا. أسينسيو قدم مباراة قوية جدا".





وتابع: "اليوم كانت لدينا فرص أكثر من مباراة هويسكا. اليوم أعتقد أنه كان يجب علينا أن نخرج مع نتيجة أكثر من التي حصلنا عليها".





وأكمل: "أحببت دعم المشجعين اليوم طوال المباراة، وهذا ما نحبه ونحتاجه".





وأستطرد: "نحن سعداء بتاهلنا في بطولتي كأس الملك ودوري ابطال اوروبا ، وتقليص النقاط عن صدارة الدوري".



