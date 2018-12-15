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سنكون علي موعد مع ديربي تورينو احد أقوي الديريبيات في الكرة الايطالية رفقة ديربي جنوي وميلانو وديربي العاصمة ايضا , المباراة ستكون قوية وصعبة فهي مباراة الديربي الكل يبحث فيها عن الفوز من أجل اسعاد الجماهير العريضة والفوز في الديربي هو بمثابة فوز ببطولة ولقب بالنسبة للجماهير.

كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار

الفريقين قد تواجها من قبل في 156 مباراة نجح يوفنتوس في الفوز في 74 مباراة مقابل 38 انتصار لصالح تورينو وتعادل الفريقين في 44 مباراة وسجل لاعبي يوفنتوس 239 هدف وتلقوا 159 هدف من غريمهم تورينو وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين بفوز يوفنتوس بهدف نظيف علي حساب تورينو.





مباراة يوفنتوس اليوم.

الدوري الايطالي الدور الاول الأسبوع السادس عشر استاد اولمبيكو دو تورينو

بث مباشر مباراة ديربي تورينو.

يوم السبت 15 ديسمبر 2018. الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة.

بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للدوري الايطالي.

كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار

يوفنتوس وتورينو بث مباشر , الدوري الايطالي ديربي تورينو 2018 الجولة السادسة عشر الدور الاول , في اطار مباريات الاسبوع السادس عشر من الدوري الايطالي ستتجه انظار محبي الدوري الايطالي لمباراة يوفنتوس وتورينو علي ملعب اولمبيكو دي تورينو معقل فريق تورينو.