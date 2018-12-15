ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار

السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:04 م
كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار
يوفنتوس وتورينو
طباعة
Advertisements
عمرو عادل
 
Advertisements
كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار
يوفنتوس وتورينو بث مباشر , الدوري الايطالي ديربي تورينو 2018 الجولة السادسة عشر الدور الاول , في اطار مباريات الاسبوع السادس عشر من الدوري الايطالي ستتجه انظار محبي الدوري الايطالي لمباراة يوفنتوس وتورينو علي ملعب اولمبيكو دي تورينو معقل فريق تورينو.

سنكون علي موعد مع ديربي تورينو احد أقوي الديريبيات في الكرة الايطالية رفقة ديربي جنوي وميلانو وديربي العاصمة ايضا , المباراة ستكون قوية وصعبة فهي مباراة الديربي الكل يبحث فيها عن الفوز من أجل اسعاد الجماهير العريضة والفوز في الديربي هو بمثابة فوز ببطولة ولقب بالنسبة للجماهير.
كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار
الفريقين قد تواجها من قبل في 156 مباراة نجح يوفنتوس في الفوز في 74 مباراة مقابل 38 انتصار لصالح تورينو وتعادل الفريقين في 44 مباراة وسجل لاعبي يوفنتوس 239 هدف وتلقوا 159 هدف من غريمهم تورينو وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين بفوز يوفنتوس بهدف نظيف علي حساب تورينو.

مباراة يوفنتوس اليوم.

الدوري الايطالي
الدور الاول 
الأسبوع السادس عشر
استاد اولمبيكو دو تورينو

بث مباشر مباراة ديربي تورينو.

يوم السبت 15 ديسمبر 2018.
الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة.

بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للدوري الايطالي.
كورة لايف | كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم | يلا شوت | بين ماتش | ماتش تابع لايف | كورة ستار
المزيد عن: يوفنتوس وتورينو مباشر موعد مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم بث مباشر مشاهدة يوفنتوس ضد تورينو مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم مشاهدة الدوري الايطالي مباشر ماتش يوفنتوس وتورينو مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر مجانا مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
2
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
1
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
0
x
21:30
0
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
1
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
2
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
0
x
19:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
20:00
0
جراف دي داكار - السنغال
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
7
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد