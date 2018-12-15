"أديب" يكشف أهم رسالة للرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات القومية اليوم

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل عدة رسائل خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية اليوم.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الرسالة التى توقف عندها، هو عندما كان هناك تقديم لأحد المشروعات في مدينة أهالينا 2 يقوم به أحد اللواءات فأوقفه متسائلًا: "فين الكنيسة ياعماد"، معتبرًا أن هذه الرسالة هامة جدًا في هذه الأيام؛ لكونه يؤكد على ضرورة وجود كنيسة للأخوة الأقباط، والتأكيد على أن ما يحدث للأقباط بالمنيا أو غيرها ليس اتجاه دولة، وإنما المسلمين والمسيحيين مواطنين، والجميع سواسية أمام القانون.



وتابع، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تسلمه حكم مصر، واضح جدًا من الأقباط، وتأييد الأقباط لـ السيسي بشكل واضح، قد يكون سبب لاستهدافهم.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، على رأسها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، بجانب عدد من المدن السكنية بمنطقة بدر بإجمالى 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بإجمالى 1068 وحدة سكنية، بإجمالى 3348 وحدة سكنية.



كما افتتح الرئيس مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

