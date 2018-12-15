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وزارة العدل: تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:59 م
وزارة العدل: تعديلات مهمة على نظام إيقاف الخدمات
وزارة العدل
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الفجر السعودي
 
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تعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، حسبما أوضح ذلك الإعلامي ومقدم برنامج “تم” الذي يعرض على “القناة السعودية” خالد العقيلي.

 

وقال العقيلي إن وزير العدل أبلغه بأنه يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

 

وأوضح أن التأكيدات التي تلقاها تشير إلى وجود تعديلات على هذا النظام والإعلان الرسمي عنها سيكون خلال الفترة المقبلة.

المزيد عن: وزارة العدل نظام إيقاف الخدمات النمو الاقتصادي بالمملكة المملكة السعودية
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