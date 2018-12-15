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موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:48 م
موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري
الاهلي
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أحمد عصام
 
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يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي لقاء صعبا ضد نادي نجوم المستقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويقع النادي الأهلي في المركز الثامن ومعه في رصيده 20 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل نجوم المستقبل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

 

ويستضيف ملعب "السلام الدولي" مباراة الاهلي مع نجوم المستقبل، وذلك يوم الاثنين والموافق 17 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة الأهلي ونجوم المستقبل في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري المصري مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: نجوم المستقبل رياضة اون سبورت الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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