نور اللبنانية والهام شاهين وهالة صدقي وشرين ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس في سان جوزيف

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في حفل ترانيم الميلاد، الذي أقامه كورال كنيسة سان جوزيف بقيادة الأب بطرس دانيال احتفالا بالكريسماس.





كان ضمن الحضور من نجوم الفن الهام شاهين، شيرين، نور اللبنانية، هالة صدقي، لقاء الخميسي، سيد فؤاد، وفاء سالم ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومدحت تيخه نهال عنبر.





يذكر أن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سوف ينظم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية في شهر ديسمبر الجاري، تبدأ اليوم الأربعاء بعرض مسرحي بعنوان "أوراق الخريف"، وهو تأليف وتصميم وإخراج محمد عبد الصبور.





ويضم برنامج شهر ديسمبر حفل باليه مدرسة الفنون يوم الخميس 13 ديسمبر. أما السبت 15 ديسمبر فيقام حفل فريق "كورال فيك الحياة"، وأيضًا المتروبوليتان أوبرا "لا ترافياتا" لفردي "بث مباشر HD".





وفي يوم الأحد 16 ديسمبر يلتقي الجمهور مع العرض المسرحي "زيارة السيدة العجوز"، وهو إخراج محمد أسامة عطا. وكذلك سيتم عرض فيلم "فوتوكوبي" من إخراج تامر عشري وبطولة محمود حميدة وشرين رضا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية. ويتبع العرض مناقشة بحضور مخرج الفيلم.





ويُعرض يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر الفيلم التسجيلي "في نفس القارب" من إخراج سيتفانيا موريزو. أما الثلاثاء 18 ديسمبر يقدم البرنامج عرض راقص تحت عنوان "ما بعد الكارثة"، وهو تصميم وإخراج محمد فؤاد. وتأتي محاضرة "تاريخ موسيقى الجاز" يوم 19 ديسمبر، ويلقيها الدكتور صلاح هاشم عن تاريخ وتطور موسيقى الجاز.





ويُقام يومي الخميس والجمعة 20 و21 ديسمبر عرض مسرحية "المغفلة" من إخراج ياسمين سعيد، وهي قصه للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف والذي يعتبر رائد من رواد الأدب العالمي والمدرسة الواقعية بالتحديد، وله عدة نصوص مسرحية مثل "الخطوبة" و"الجلف".





وتبدأ احتفالات الكريسماس يوم السبت 22 ديسمبر مع ريسيتال الفيولينة والهارب، صوليست فيولينة ياسر الصيرفي وصوليست هارب منى واصف. أما الأحد 23 ديسمبر فيقام حفل محمد بن صالح من تونس، ويعرض بالتزامن فيلم "حصان الطين" وهو فيلم تسجيلي يستعرض لمحات من حياة عطيات الأبنودي، يليه فيلم "أغنية توحة الحزينة" ثم فيلم "راوية"، وهي أفلام من إخراج عطيات الأبنودي. ويعقب العروض حوار مع الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله.





ويُعرض يوم الأربعاء 26 ديسمبر حفل سوزوكي مدرسة الفنون، حيث يقوم الأطفال بعزف بعض المقطوعات لآلة الكمان التي تم تدريسها خلال العام. أما يوم السبت 29 ديسمبر فسوف تقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية وكورال مكتبة الإسكندرية حفل العام الجديد.





وفي يوم الأحد 30 ديسمبر، سيتم عرض ثلاثة أفلام تسجيلية من أسيوط؛ وهم: فيلم "ع البركة" من إخراج: مارينا ماهر، وفيلم "سابع سما" من إخراج: كرستين حنا، وفيلم "في المنتصف" من إخراج: ماير إسحاق. ويتبع العرض حوار مع مخرجي الأفلام بحضور المخرجة نادية كامل.





وفي ختام عام 2018، يلتقي الجمهور يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر مع العرض المسرحي "إيكاروس"، من إخراج أحمد عزت الألفي.