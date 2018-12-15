سولاري: كنا نستطيع إنهاء المباراة بنتيجة أفضل
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:52 م
عمر عبدالعزيز
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أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أنه سعيد جداً لأن الفريق لعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولم يسمح للاعبي رايو فاليكانو بصناعة الفرص باستثناء الفرصة الأخيرة.
وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "كان بإمكاننا إنهاء المباراة بنتيجة أفضل".
وأضاف : "كورتوا قدم مباراة جيدة، من الصعب مواجهة هذه التسديدات".
واختتم: "نتمنى ان يكون بنزيما بخير".
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