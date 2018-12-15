سامح عاشور: النقابة ليست مضطرة لدفع مرتبات لصغار المحامين

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة ليست وظيفه، وإنما مهنة حرة تقوم على قاعدة العرض والطلب، موضحًا أن عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة كبير يتضاعف بأرقام أصحاب الخدمات القانونية، والعرض من أصحاب الخدمات القانونية أكثر من المطلوب.



وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن كل مكتب محاماه له طاقة تشغيل بحد أقصى حسب ظروف دخل مكاتب المحامين.



وتابع، أن معظم المحامين المقيدين في نقابة المحامين لايننوا العمل بمهنة المحاماة، معقبًا: "قاعدين في نقابة المحامين ترانزيت"، وهذا أوجد حالة تنافسية سلبية بين المحامين المقيدين في نقابة المحامين، مضيفًا: "النقابة ليست مضطرة لدفع رواتب لصغار المحامين المبتدئين في النقابة"؛ معقبًا: "لا أملك طاقة مالية لذلك، وليس مطلوب من كل متخرج من كلية الحقوق أن يقيد بالنقابة".

