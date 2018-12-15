كورتوا: كان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الأول.. والمنافسة بيني وبين نافاس شرسة

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه كان بإمكانه إنهاء المباراة أمام رايو فاليكانو من الشوط الأول، ولكن لم يفعل ذلك، وأنه سيطر على المباراة لكن عانى في بعض الفرص.





وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "مع ريال مدريد لا يوجد مباريات سهلة، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف ولكن إذا لم نسجل الهدف الثاني ستصعب المباراة".





وأضاف: "أتمنى لنافاس عيد ميلاد سعيد، دائماً نتنافس نحن الحراس والمدرب عليه الاختيار".



