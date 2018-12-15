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وزير الأوقاف يستبعد "أكثم السناري" من مسابقات الوزارة بسبب الغش

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:48 م
وزير الأوقاف يستبعد أكثم السناري من مسابقات الوزارة بسبب الغش
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
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محمود الجلاد
 
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استبعاد  أكثم أحمد السناري عبد الجليل من محافظة أسوان، من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف، وعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزه في محاولة الغش.

جاء ذلك بناءً على مذكرة قطاع المديريات بشأن قيام أكثم أحمد السناري عبد الجليل من محافظة أسوان بالغش، وذلك أثناء انعقاد اختبارات مسابقة الأئمة الإعلان التكميلي الخامس المرحلة الثانية بمسابقة وزارة الأوقاف لتعيين الأئمة.

 بيان هام من الحكومة بشأن "بيع أصول وممتلكات الأوقاف"


نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تماماً من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها  على أموال الوقف.

كما أكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع  يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.

المزيد عن: مصر محافظة أسوان الدكتور محمد مختار جمعة الأوقاف أكثم أحمد السناري
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