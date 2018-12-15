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هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:41 م
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي
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يارا أحمد
 
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تحدت الفنانة هاجر الشرنوبي، برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة وخضعت بجلسة تصويرية علي شاطئ محافظة "رأس البر" وذلك أثناء تكريمها بإحدى الاحتفاليات لعروض الازياء في هذه المنطقة.

وخضعت للجلسة بعدسة المصورة رؤي ابو بكر، وظهرت بميك اب هادئ وملابس كاجوال حيث ارتدت بنطلون جينز علي شكل موضة الجينز المقطع وبلوفر يحمل اللون الرمادي.

وكانت هاجر، قد تميزت رمضان الماضي بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان حيث جسدت دور والدته الذي توفت خلال اولي حلقات المسلسل بالاضافة الي اشتراكها مع علي ربيع في مسلسل "سك علي أخواتك".


وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي، قد كشفت أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم "رأس السنة" وتنتظر طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة ,وأوضحت لـ"اليمن اليوم" أنها تعتبر تجربة الفيلم من التجارب الممتعة بالنسبة لها بخاصة أن العمل يقدّمها للجمهور في ثوب جديد تمامًا عليها بالإضافة إلى أنها استمتعت بالعمل مع النجم إياد نصار للغاية

وتدور أحداث فيلم "رأس السنة" بشأن طبقة معينة في يوم رأس السنة ويتعرّض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم, والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصّار وشيرين رضا وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتي وسالي عابد.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هاجر الشرنوبي مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان ودرة ووفاء عامر وعائشة بن حمد  و" رسايل" بطولة مي عز الدين وخالد سليم واحمد سعيد عبد الغني واحمد حاتم  و"سك على اخواتك" بطولة علي ربيع وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وصبري فواز وسلوى خطاب , والذين تم عرضهم خلال السباق الرمضاني الماضي وحققوا نجاحًا كبيرًا.



هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
هاجر الشرنوبي تتحدي برودة الجو بسيشن على البحر (صور)
المزيد عن: هاجر الشرنوبي برودة الجو اخبار هاجر الشرنوبي إطلالة شتوية
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