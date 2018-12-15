ماجستير بأصول الدين بأسيوط تناقش جهود "الخالدي" في الرد على الشيعة الإمامية

حصل الباحث محمود عبد الباقي عبد الرحمن، على رسالة الماجستير من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط في رسالته المقدمة بعنوان: "الشيخ محمد مال الله الخالدي وجهوده في الرد على الشيعة الأمامية".





وتكونت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور سلمان سلامة عبد المالك أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط مشرفا، الدكتور عبد العزيز عباس فرغلي المدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية مشرفا مشاركا، الدكتور محمد أحمد دياب أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بالكلية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج سابقا مناقشا داخليا، الدكتور محمود محمد عبدالرحيم الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية، ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشا خارجيًا.



