ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماجستير بأصول الدين بأسيوط تناقش جهود "الخالدي" في الرد على الشيعة الإمامية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:42 م
ماجستير بأصول الدين بأسيوط تناقش جهود الخالدي في الرد على الشيعة الإمامية
لجنة الحكم والمناقشة
طباعة
Advertisements
محمود الجلاد
 
Advertisements
حصل الباحث محمود عبد الباقي عبد الرحمن، على رسالة الماجستير من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط في رسالته المقدمة بعنوان: "الشيخ محمد مال الله الخالدي وجهوده في الرد على الشيعة الأمامية".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور  سلمان سلامة عبد المالك أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط مشرفا، الدكتور عبد العزيز عباس فرغلي  المدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية مشرفا مشاركا، الدكتور محمد أحمد دياب أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بالكلية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج سابقا مناقشا داخليا، الدكتور محمود محمد عبدالرحيم الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية، ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشا خارجيًا.

المزيد عن: محمود عبد الباقي عبد الرحمن محمد مال الله الخالدي رسالة الماجستير جامعة الأزهر بأسيوط
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
2
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
1
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
0
x
21:30
0
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
1
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
2
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
0
x
19:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
20:00
0
جراف دي داكار - السنغال
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
7
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد