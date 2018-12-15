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تعيين حمزة عبد الحميد رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:41 م
تعيين حمزة عبد الحميد رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث
حمزة عبد الحميد يوسف
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محمود الجلاد
 
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أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حمزة عبد الحميد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وكان حمزة عبد الحميد يعمل مديرا عامًا بمكتب الأمين العام لمجمع البحوث خلال الأعوام الماضية، ثم انتقل طبقا للقرار كرئيسا للإدارة المركزية للثقافة الإسلامية والتي تتولى شئون الإصدارات العلمية للمجمع يتبعها مجموعة من الإدارات العامة.
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