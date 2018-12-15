تعرف على تشكيل جهاز إيهاب جلال في المصري





استقر إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي على تشكيل الجهاز المعاون له في مهمته الفنية القادمة مع الفريق البورسعيدي.





ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد لفريق المصري إيهاب جلال مدير فنى، حمد إبراهيم مدرب عام،ياسر عزت مدرب،سيف داود مدرب مساعد،مصطفى كمال مدرب حراس ،محمود جابر مدير إدارى،هشام مصطفى طبيب للفريق.





وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ، قد قرر إقالة مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق البورسعيدي بعد الخسارة أمام ساليتاس البوركينى في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.





كما قرر مجلس المصري تغريم لاعبي الفريق البورسعيدي 25 ألف جنيه لكل لاعب عقب الخسارة بثنائية نظيفة، أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد بورسعيد فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية.





وأعلن المصري عن تعيين إيهاب جلال مدرب الزمالك السابق في منصب المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على أن يتولي المهمة رسمياً خلال الساعات القادمة بعد فسخ عقده مع أهلي طرابلس الليبي وسداد الشرط الجزائي.