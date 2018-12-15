كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر

تابع لايف مباراة يوفنتوس وتورينو مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تورينو، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 43 نقطة بعد مرور أول 15 جولة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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كورة ستار يوفنتوس ضد تورينو بث مباشر وفي أول 15 جولة خاضها فريق يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق السيدة العجوز في تحقيق الانتصار في أربعة عشر مباراة، وفي مقابل ذلك سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما لم يسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في أول 15 جولة خاضها فريق يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 32 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق يوفنتوس سوى ثمانية أهداف فقط لا غير.