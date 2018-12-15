أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم السبت الموافق 15-12- 2018





شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول مطالبة المدير الفني للهلال السعودي بإيقاف الدوري السعودي، وصراع بين النصر والوصل الإماراتي للحصول على خدمات ليما، ومكافأة خاصة للاعبي الشباب بعد الفوز على الأهلي.





* خيسوس يطالب بإيقاف الدوري السعودي للمرة الثالثة





واصل البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال السعودي، مطالبته بتوقف منافسات الدوري أثناء بطولة كأس آسيا 2019 في يناير المقبل، وجاء ذلك بسبب افتقاده 11 لاعباً سيتوجهون إلى منتخباتهم في بطولة كأس آسيا 2019.





وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "الزعيم" أمام الحزم: "سيتضرر الهلال من عدم توقف الدوري أثناء كأس آسيا، نظير التحاق عدد من لاعبيه بالمنتخبات المشاركة في البطولة".





وجدد مدرب الهلال مناشدته لاتحاد القدم السعودي بتوقف الدوري أثناء مشاركة المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية، للمرة الثالثة في مؤتمراته الصحفية، مبرراً ذلك بافتقاده إلى لاعبيه لصالح المنتخب السعودي وعمان وسوريا.





وأضاف: "إذا استمر الدوري خلال كأس آسيا 2019، ربما يلحق بنا منافسينا، هذا ليس عدلًا".





ويواصل الهلال استعدادته لمواجهة الحزم غداً السبت في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





*تعرف على موعد مشاركة "سوريانو" مع الهلال السعودي





كشفت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير محمد بن فيصل، اليوم الجمعة، عن توقيع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، لمدة عام ونصف العام، لدعم خط هجوم الفريق.





ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في كشوفات الفريق في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق لاحقاً.





ووقع الأمير فيصل رئيس النادي مع اللاعب الإسباني، بعد أن اجتاز الفحوص والاختبارات الطبية التي خضع لها صباح اليوم.





*10 مليون دولار أزمة بين النصر والوصل في صفقة ليما





دخل نادي النصر السعودي ونظيره الوصل الإماراتي، في مفاوضات جادة، لإنهاء صفقة انتقال البرازيلي فابيو ليما، لصفوف النادي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.





ويرغب النصر، في ضم اللاعب مقابل 15 مليون، بينما يتطلع الوصل، للحصول على 25 مليون دولار للتخلي عن ليما.





وسعى النصر، لضم ليما، خلال المواسم الماضية إلا أن الصفقة لم تكتمل.





*مكافأة خاصة للاعبي الشباب بعد الفوز على الأهلي





قرر خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب منح لاعبي الفريق مكافأة مضاعفة، بعد تحقيق الفوز على نظيرهم الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وخطف فريق الشباب فوزًا قاتلاً أمام الأهلي، بهدف نظيف في الدقيقة 96 سجله اللاعب آرثر كروز.





وأعلن البلطان، صرف مكافأة بقيمة 20 ألف ريال لكل لاعب في الفريق، لتحفيزهم على تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة.





* تعليق ميدو بعد هزيمة الهلال





علّق أحمد حسام “ميدو”، المحلل الرياضي، على هزيمة الهلال الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، أمام نظيره الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.





وسقط فريق الهلال في فخ الهزيمة للمرة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، بثنائية مقابل هدف أمام الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “ستاد جامعة الملك سعود”، في إطار الجولة الـ13 من الدوري السعودي.





وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "الدوري ولع، النتيجة ستكون حافزاً لجميع الفرق المنافسة في الدوري، وتمنحهم املاً في القدرة على المنافسة على البطولة مرة ثانية".



