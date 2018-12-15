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شقيق "السادات": زوجة الرئيس الراحل ستتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:38 م
شقيق السادات: زوجة الرئيس الراحل ستتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية
اللواء عفت السادات
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رقية جمال
 
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قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تعقيبًا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون يقضي بتكريم الرئيس الراحل، ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية لجهوده في السلام في المنطقة، إن السيدة جيهان السادات ستتسلم الميدالية الذهبية.

وأضاف "السادات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه لم يتم تحديد موعد محدد لتسلم الميدالية لكن القرار اتخذ، وأصبحت الميدالية من نصيب الرئيس السادات.

ونوه، إلى أن المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت، عندما سُأل عن أعظم من مروا على القرن العشرين في السياسة، فقال ونستون تشرشل، في النصف الأول من القرن العشرين، والرئيس السادات في النصف الثاني من القرن العشرين، وعندما سُأل عن موقعه هو أجاب خلف الرئيس السادات.

وتابع، أن الغرب يقدر وطنية السادات، وأبعاد سياسته لتحقيق السلام، والعمل على الاستقرار في الشرق الأوسط.
المزيد عن: ميدالية مصر سلام توك شو ترامب الكونجرس الرئيس الراحل اخبار مصر أنور السادات
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