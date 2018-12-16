اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح"





تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات القاهرة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور وأيمن القاضي.





جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.





كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.



