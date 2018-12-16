اليوم.. محاكمة حسن مالك وشركائه في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد"

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارىء" المنعقده بمعهد إمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربًا)، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.





ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشار رأفت زكى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوي.





تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، وأن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..



