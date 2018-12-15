ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مودريتش: فترتي مع رونالدو هي الأفضل في مسيرتي.. ويجب توزيع الجوائز على رونالدو وميسي فقط

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:20 م
مودريتش: فترتي مع رونالدو هي الأفضل في مسيرتي.. ويجب توزيع الجوائز على رونالدو وميسي فقط
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشف النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، عن كلمات زميله السابق كريستيانو رونالدو الاخيرة، التي قالها عن غرفة الملابس، قبل مغادرته صفوف الميرنجي متوجهًا ليوفنتوس الايطالي.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أنا قضيت هنا ست سنوات ونصف وأستطيع أن أقول بكل تأكيد أننا عائلة واحدة، لاعبين ناضجين وذو جودة، علاقات جيّدة وأجواء رائعة جداً".

وأضاف: "أنا قضيت 6 مواسم رائعة مع رونالدو، ربما أفضل سنوات في مسيرتي وقمنا بالكثير من الأشياء المميزة، لذلك دائماً سأتذكر ذكريات علاقتنا على انها ذكريات رائعة لا تُنسى".

وواصل: "منافسة رونالدو وميسي؟ "هم ظاهرتين سيطروا على كرة القدم لعشر سنوات بسبب جودتهم، لكن عند الحديث عن الكرة الذهبية، فنحن نتحدث عن الأداء في موسم معين و هذا قد يعني أن أصوات المدربين، اللاعبين، أساطير كرة القدم، الصحفيين والجماهير جميعهم اخطأوا في نفس الوقت؟".

وأكمل: "إذا كنا سنقوم بالتصويت حسب جودة اللاعبين، فلا بد من توزيع جميع الجوائز بين ميسي ورونالدو، طالما مازالوا يلعبون أو إلغاء أي تصويت".

واختتم: "انا مستعد لإستبدال جميع الجوائز التي فزت بها مقابل الفوز بكأس العالم".
المزيد عن: مودريتش رونالدو تتويج مودريتش الكرة الذهبية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
1
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
0
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
0
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
6
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد