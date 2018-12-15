مودريتش: فترتي مع رونالدو هي الأفضل في مسيرتي.. ويجب توزيع الجوائز على رونالدو وميسي فقط

كشف النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، عن كلمات زميله السابق كريستيانو رونالدو الاخيرة، التي قالها عن غرفة الملابس، قبل مغادرته صفوف الميرنجي متوجهًا ليوفنتوس الايطالي.





وقال مو دريتش في تصريحات صحفية : "أنا قضيت هنا ست سنوات ونصف وأستطيع أن أقول بكل تأكيد أننا عائلة واحدة، لاعبين ناضجين وذو جودة، علاقات جيّدة وأجواء رائعة جداً".





وأضاف: "أنا قضيت 6 مواسم رائعة مع رونالدو، ربما أفضل سنوات في مسيرتي وقمنا بالكثير من الأشياء المميزة، لذلك دائماً سأتذكر ذكريات علاقتنا على انها ذكريات رائعة لا تُنسى".





وواصل: "منافسة رونالدو وميسي؟ "هم ظاهرتين سيطروا على كرة القدم لعشر سنوات بسبب جودتهم، لكن عند الحديث عن الكرة الذهبية، فنحن نتحدث عن الأداء في موسم معين و هذا قد يعني أن أصوات المدربين، اللاعبين، أساطير كرة القدم، الصحفيين والجماهير جميعهم اخطأوا في نفس الوقت؟".





وأكمل: "إذا كنا سنقوم بالتصويت حسب جودة اللاعبين، فلا بد من توزيع جميع الجوائز بين ميسي ورونالدو، طالما مازالوا يلعبون أو إلغاء أي تصويت".



