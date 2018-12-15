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الشحات يستفز لاعبي الترجي بإشارة "3" (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:27 م
الشحات يستفز لاعبي الترجي بإشارة 3 (فيديو)
حسين الشحات
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محمد مرعي
 
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قام حسين الشحات، نجم فريق العين الإماراتي، باستفزاز لاعبي الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، بربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

وتأهل العين إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه العريض على الترجي بثلاثة أهداف بيضاء، ليواجه ريفر بليت في نصف نهائي المونديال.

 

وأشار الشحات للاعبي الترجي برقم "3" في إشارة منه إلى نتيجة المباراة.

المزيد عن: حسين الشحات العين الإماراتي الترجي التونسي الترجي
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