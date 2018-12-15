بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. حيث تُذاع مباراة يوفنتوس وتورينو على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الرابعة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.

بث حي online .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم مباشر | مشاهدة مباراة juventus فى الدوري الايطالي اليوم

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد تورينو بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





العاشرة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.