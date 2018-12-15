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عاجل.. الأهلي يحسم مصير محمد يوسف والخطيب يتدخل

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:21 م
عاجل.. الأهلي يحسم مصير محمد يوسف والخطيب يتدخل
محمد يوسف
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أحمد جمال
 
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أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن فكرة استمرار الجهاز الفني المؤقت الحالي بقيادة محمد يوسف غير مطروحة من الأساس.

وأكد المصدر إلي أن ادارة الكرة بالأهلي تستعد للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون وذلك عقب مباراة العودة من دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الأثيوبي.

كما أشار المصدر إلي أن محمود الخطيب رئيس النادي يتكتم بمفرده علي هذا الملف بعد تسريب اسم المدرب في الفترة الأخيرة أكثر من مرة ودخول أكثر من وكيل أثناء المفاوضات وهو ما رفضه رئيس الأهلي.

علاء ميهوب يعتذر عن رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

اعتذر علاء ميهوب نجم الاهلي والكرة المصرية السابق ، عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للجنة الفنية بالنادي الأهلي.

 

وقدم ميهوب اعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي عبر مكالمة هاتفية مطولة دارت بينهما منذ قليل.

 

وأكد نجم الأهلي السابق في تصريح له بأن اعتذاره عن عدم الاستمرار جاء بعد أن أيقن أن اللجنة لن يكون لها دور إيجابي وفعال في المرحلة المقبلة.

 

وأضاف بأنه سيعود من جديد للعمل في مجال التدريب، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق للأهلي بيته وكيانه،ولمحمود الخطيب ومجلسه في المرحلة المقبلة.


المزيد عن: محمد يوسف كورة كرة كارتيرون رياضة الخطيب الاهلي
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